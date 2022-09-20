Эрдоган заявил о стремлении Путина к скорейшему завершению кризиса вокруг Украины

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Владимир Путин стремится скорее закончить кризис вокруг Украины.

В интервью телеканалу PBS турецкий лидер сообщил, что Киев должен быть в одном понимании с Москвой. Эрдоган также отметил, что не теряет надежды на то, чтобы организовать в Турции встречу президентов России и Украины.

Ранее Зеленский заявил, что в настоящее время не готов вести переговоры с Россией. Он отметил, что не видит желания РФ быть конструктивной. По словам президента Украины, договор между Москвой и Киевом может быть заключен после того, как Россия покинет украинские территории.

Путин, комментируя данное заявление, подчеркнул, что если украинский лидер не готов к переговорам с Россией, то и не надо. Он напомнил, что главное условие для диалога с Киевом – это его согласие.

Президент РФ также отметил существенный вклад президента Турции в нормализацию обстановки. Путин подчеркнул, что Эрдоган все время предлагает организовать встречу с Зеленским, поскольку уверен в том, что это принесет позитивный результат.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.