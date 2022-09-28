Эрдоган заявил, что зимой у Турции не будет проблем с газом из России

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У Анкары не будет проблем с поступлением газа из России в предстоящую зиму, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он добавил, что переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по теме энергоносителей проходят в положительном ключе и нацелены на хороший результат.

"Мы спокойны на предмет обеспечения нынешней зимой газом из России. <...> После начала эксплуатации черноморского природного газа Турция испытает облегчение по данному вопросу. С Россией мы не имеем проблем по этому вопросу", – сказал он в интервью телеканалу CNN Turk.

В середине сентября президенты России и Турции провели встречу в Самарканде. Путин и Эрдоган обсудили вопрос об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях.

После этого министр энергетики Турции Фатих Донмез сообщил, что данное соглашение вступит в силу в ближайшее время.



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