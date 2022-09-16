Эрдоган планирует попросить о скидке в 25% на газ у Путина – СМИ

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На встрече в рамках ШОС президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен попросить у Владимира Путина представить республике скидку на газ в размере 25%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

Кроме того, планируется обсудить возможность частичной оплаты в турецких лирах.

По данным агентства, для стабилизации экономической ситуации в Турции Эрдоган пытается установить более тесные финансовые связи с РФ.

Ранее сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с Путиным поднимал вопрос цен за газ. Турецкий президент уточнил, что у государства нет трудностей с поставками голубого топлива РФ, так как Анкара не вводила ограничительные меры против Москвы.

