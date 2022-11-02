Турция может обратиться к РФ за помощью в строительстве третьей АЭС – Эрдоган

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Турция может обратиться к России за помощью в строительстве третьей атомной электростанции. Об этом заявил президент республики Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.

Он уточнил, что первый энергоблок АЭС "Аккую" будет запущен в конце 2023 года или в начале 2024 года. По его словам, он обсуждал с Путиным строительство атомной электростанции в Синопе.

Эрдоган добавил, что планируется открыть первый блок, потом один за другим еще три блока, а затем построить третью АЭС в другом месте. Президент Турции не уточнил, в каком регионе страны может быть построена третья атомная электростанция.

На прошлой неделе президенты России и Турции провели встречу в Самарканде. Владимир Путин и Рэджеп Тайип Эрдоган обсудили вопрос об оплате 25% поставок российского газа в Турцию в рублях. Также лидеры двух стран урегулировали возникшие проблемы по строительству АЭС "Аккую".

Накануне министр энергетики Турции Фатих Донмез сообщил, что соглашение об оплате в рублях 25% российского газа, поставляемого в Турцию, вступит в силу в ближайшее время. Он также заявил, что работы на АЭС "Аккую" будут продолжены в ускоренном темпе. Первый блок атомной электростанции планируют ввести в эксплуатацию в 2023 году.



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