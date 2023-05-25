В МИД РФ заявили о проработке параметров тройственного газового союза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Правительственные эксперты прорабатывают параметры тройственного газового союза России, Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы министерства иностранных дел РФ Михаила Галузина.

"В настоящее время параметры возможного проекта прорабатываются на экспертном уровне. Необходимо уточнить реальные потребности партнеров, объемы предстоящих капиталовложений", – заявил он.

Вместе с этим Галузин отметил, что в будущем развитию и энергетической безопасности всего региона Центральной Азии помогут именно стабильные и долговременные поставки газа. По его мнению, перспективы по закреплению трехстороннего взаимодействия в газовой области являются хорошими.

В ноябре прошлого года Владимир Путин обсудил с казахстанским лидером Касым-Жомарт Токаевым вопрос создания тройственного газового союза с Узбекистаном. Президенты подняли тему организации подобного союза в составе трех стран для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.