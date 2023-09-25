Европа несколько десятилетий будет зависеть от СПГ из США после отказа от газа из РФ – ЕК

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Евросоюзу придется для для удовлетворения своих потребностей в энергетике после сокращения закупок российского газа покупать сжиженный природный газ у США в течение нескольких десятилетий. Об этом заявила глава гендиректората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен.

"В ближайшие пару десятилетий нам понадобятся некоторые ископаемые в (энергетической) системе. И в этом контексте у нас будет потребность в американской энергетике", – приводит ее слова ТАСС.

Она также отметила, что в этом году ЕС обладает "необходимым инструментами", чтобы избежать энергетического кризиса зимой.

Ранее министры энергетики стран Евросоюза констатировали продолжающееся снижение поставок российского газа. Вместе с тем закупки сжиженного природного газа (СПГ) не позволили полностью компенсировать нехватку топлива из РФ.

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон поддержала инициативу некоторых стран ЕС призвать свои компании не заключать новые контракты на поставки российского газа. По ее словам, запасы газа в хранилищах находятся на самом высоком уровне в том числе за счет добровольного снижения спроса на газ.



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