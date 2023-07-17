Регулируемые цены на газ в РФ вырастут на 8% с 1 июля 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Оптовые цены на газ в РФ с 1 июля 2024 года вырастут на 8%. Это следует из целого ряда приказов Федеральной антимонопольной службы, опубликованных на официальном интернет-портале правовой информации.

Повышение цен затронет всех потребителей: как население, так и промышленные предприятия. Кроме того, еще на 8% газ подорожает с 1 июля 2025 года.

Последний раз регулируемые цены на газ повышались в России в декабре прошлого года. Тогда рост составил 8,5%. Следующее повышение планировалось как раз в июле следующего года, однако ожидалось, что оно составит порядка 7%.

Ранее стало известно, что с начала 2023 года биржевые цены на бензин в РФ выросли более чем на 50%. Сильнее всего подорожал Аи-92, стоимость тонны которого достигла 57,785 тысячи рублей.

