Путин заявил, что Европа сама отказывается от российских энергоносителей

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У России нет цели сократить подачу энергоносителей в Европу, страны сами отказываются от поставок, отметил Владимир Путин во время своего выступления на заседании РЭН.

"Мы же ничего не сокращаем, мы подачу не сокращаем, они сами отказываются. А результат вот такой – обратный ожидаемому. У нас есть поговорка такая: "Не копай чужому яму, сам в нее попадешь". Вот они попали в эту яму", – высказался он.

Российский лидер обратил внимание, что РФ при этом уходит на более перспективные рынки, а европейские страны сталкиваются с повышением цен. Путин подчеркнул, что Запад и Европа сами стали вводить ограничения, которые создали им дополнительные проблемы. При этом решить они пока их не могут, добавил он.

Президент РФ сделал акцент на том, что лидеры этих стран должны понимать последствия отказа от поставок. Путин объяснил, что необходимо всегда учитывать объемы добычи и потребления.

"Если решили сократить, значит, закупки у нас в каком-то регионе, но общий объем потребления все равно сохраняется. Значит, приходится покупать в другом месте. Без этого невозможно. Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать", – резюмировал он.

Ранее стало известно, что в Германии решили возобновить работу угольных ТЭС для обеспечения тепла в зимний период. Такая мера считается непопулярной, однако к ней пришлось прибегнуть, чтобы сэкономить природный газ и обеспечить бесперебойную подачу тепла.

В статье Bloomberg говорилось, что проблемы в стране возникли после сокращения поставок российских энергоресурсов. При этом эксперты считают, что работа угольных ТЭС будет мешать достижению климатических целей, поскольку Германия планировала отказаться от угля к 2030 году. Подобные станции называют грязными из-за большого количества парниковых газов.



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