В Германии решили вернуть к работе угольные ТЭС для бесперебойной подачи энергии зимой

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В Германии решили возобновить работу угольных ТЭС для обеспечения тепла в зимний период. Об этом пишет Bloomberg.

Уточняется, что будут вновь запущены станции компаний RWE и LEAG. В материале издания говорится, что такая мера считается непопулярной, однако к ней пришлось прибегнуть, чтобы сэкономить природный газ и обеспечить бесперебойную подачу тепла.

При этом эксперты считают, что работа угольных ТЭС будет мешать достижению климатических целей, поскольку Германия планировала отказаться от угля к 2030 году. Подобные станции называют грязными из-за большого количества парниковых газов.

Автор статьи отметил, что проблемы в стране возникли после сокращения поставок российских энергоресурсов.

Ранее финансовые эксперты заявили изданию UnHerd, что европейские экономики может ожидать глубокая рецессия, которая будет хуже, чем в 2008 году. По их мнению, беспокойство вызывает тот факт, что спрос на кредиты в коммерческом секторе Европы упал до исторического минимума, а инвестиции в европейских странах упали примерно на ту же величину, что и во время рецессии в 2008–2009 годах.



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