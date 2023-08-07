Европейские компании потеряли не менее 100 млрд евро на рынке РФ после начала СВО – СМИ

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Прямые потери компаний из Европы на российском рынке после начала спецоперации на Украине составили не менее 100 миллиардов евро. Об этом со ссылкой на отчетность крупнейших европейских фирм сообщает газета The Financial Times.

По данным издания, 176 европейских компаний после начала СВО столкнулись с "обесценением активов, расходами, связанными с обменным курсом, и иными разовыми расходами, вызванными продажей, закрытием или сокращением российского сегмента своего бизнеса".

При этом в данном анализе не учитывается фактор повышенной стоимости энергоресурсов и других товаров из России на фоне западных санкций.

Газета сообщает, что больше всего потерь понесли европейские нефтегазовые компании. Совокупные потери BP, Shell и TotalEnergies составили 40,6 миллиардов евро, которые, впрочем, были компенсированы глобальным ростом цен на энергоресурсы.

Промышленные компании Европы потеряли в РФ около 13,6 миллиардов евро, а банки зафиксировали списания и другие расходы на сумму в 17,5 миллиардов евро.

Ранее финансовые эксперты заявили изданию UnHerd, что европейские экономики может ожидать глубокая рецессия, которая будет хуже, чем в 2008 году. По их мнению, беспокойство вызывает тот факт, что спрос на кредиты в коммерческом секторе Европы упал до исторического минимума, а инвестиции в европейских странах упали примерно на ту же величину, что и во время рецессии в 2008–2009 годах.

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