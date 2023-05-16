США "похитили" Европу в попытке ослабить Россию через конфликт на Украине – СМИ

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США стремятся влиять на Европу для того, чтобы ослабить Россию конфликтом на Украине. Об этом пишет военный эксперт из Китая Сун Чжунпин для Global Times.

"США продолжают наращивать свою военную помощь Украине. Вашингтон также похитил европейские страны для поставки оружия Киеву. Все это служит интересам США", – пишет эксперт.

По его словам, цель Штатов состоит в том, чтобы использовать конфликт на Украине для ослабления России и противодействия ей.

Сун Чжунпин также указывает на эскалацию конфликта, о чем, по его мнению, свидетельствует недавнее турне президента Украины Владимира Зеленского по Европе. Он пишет, что Запад лишь раздувает украинский конфликт.

По мнению Сун Чжунпина, Вашингтону необходимо брать пример с Пекина и добиваться скорейшего начала мирных переговоров.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что для возобновления переговоров по Украине необходимо создать нужные условия. Он также призвал не подливать масло в огонь конфликта ради получения прибыли.

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