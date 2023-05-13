США и ЕС пересматривают свои отношения с Китаем на фоне миротворческих усилий Пекина – СМИ

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Соединенные Штаты и Евросоюз приняли решение пересмотреть свои отношения с Китаем на фоне миротворческих усилий Пекина. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Издание сообщает, что в прошедшую пятницу, 12 мая, во время встречи глав МИД стран Евросоюза в Стокгольме обсуждались две темы – конфликт на Украине и отношения ЕС с Китаем.

Так, по словам главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, ЕС нужно подумать над "перекалибровкой" отношений с КНР. Он заявил, что амбиции Пекина заключаются в том, чтобы построить новый мировой порядок с Китаем в его центре.

Помимо этого, 10–11 мая в Вене состоялись переговоры советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана и главы канцелярии ЦК Компартии КНР по иностранным делам Ван И.

Ранее Боррель заявил, что несмотря на поддержку Пекином Москвы, Европейский союз приветствует все действительно позитивные шаги Китая, направленные на поиск решения конфликта на Украине.

До этого глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с послом США в Китае Николасом Бернсом сообщил, что Соединенные Штаты должны глубоко переосмыслить свою политику в отношении Китая.

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