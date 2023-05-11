Китай отказывается от встречи своего министра с главой Пентагона из-за санкций США – СМИ

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Представители Пекина дали понять Вашингтону, что встреча главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны Китая Ли Шанфу в ближайшее время маловероятна. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на источники.

По информации издания, КНР не согласится на данную встречу, пока остаются в силе американские санкции против Шанфу.

В США же считают, что ограничительные меры никак не мешают встрече руководителей двух ведомств в третьей стране. Кроме того, как сообщают источники издания, нет никаких перспектив того, что американские власти отменят санкции против Ли Шанфу.

Шанфу попал под рестрикции США в 2018 году, когда он занимал должность главы департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая.

Сообщалось, что в санкционный список его внесли в соответствии с законом "Противодействие противникам Америки через санкции". В частности, это произошло из-за сделок по покупке самолетов и систем ПВО С-400 из России.

В марте этого года всекитайское собрание народных представителей избрало Ли Шанфу министром обороны страны. На этом посту он сменил генерал-полковника Вэй Фэнхэ, который с 2018 года возглавлял Народно-освободительную армию Китая.