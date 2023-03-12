Минобороны КНР возглавил попавший под санкции США из-за России генерал Ли Шанфу

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Всекитайское собрание народных представителей избрало министром обороны страны генерала Ли Шанфу, который находится под санкциями США из-за военного сотрудничества с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

На этом посту он сменил генерал-полковника Вэй Фэнхэ, который с 2018 года возглавлял Народно-освободительную армию Китая.

Ли Шанфу до этого был главой департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета Китая. Именно на этой должности он в 2018 году попал под рестрикции США.

Сообщалось, что в санкционный список его внесли в соответствии с законом "Противодействие противникам Америки через санкции". В частности, это произошло из-за сделок по покупке самолетов и систем ПВО С-400 из России.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин был переизбран на должность председателя КНР на третий пятилетний срок. Депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за это единогласно.

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