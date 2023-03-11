Премьером Госсовета КНР назначен член постоянного комитета политбюро ЦК КПК Ли Цян

Фото: ТАСС/Артем Иванов

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) утвердили члена постоянного комитета политбюро Центрального комитета Компартии Китая Ли Цяна на должность премьера Госсовета КНР, сообщает РИА Новости.

Его кандидатуру выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин. Голосование проходило утром 11 марта на четвертом пленарном заседании первой сессии ВСНП 14-го созыва. Полномочия премьера Госсовета КНР действуют пять лет. По закону, один и тот же человек может занимать этот пост не более двух сроков.

После оглашения результатов голосования в Доме народных собраний в Пекине Си Цзиньпин подписал указ о назначении 63-летнего Ли Цяна. Теперь новому премьеру предстоит сформировать правительство и выдвинуть кандидатуры на посты вице-премьеров, министров и глав управлений.

После закрытия сессии ВСНП 13 марта Ли Цян проведет свою первую пресс-конференцию в качестве премьера Госсовета КНР. Он сменит Ли Кэцяна, руководившего правительством два пятилетних срока в тяжелый период торговой войны с США и пандемии.

Ли Цяна считается восходящей звездой китайской политики с большим опытом в области развития технологий и экономики. В прошлом году на XX Съезде КПК политик вошел в состав постоянного комитета политбюро ЦК КПК и занял второе место в партийной иерархии.

Накануне Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на должность председателя КНР. Он отметил, что депутаты Всекитайского собрания народных представителей признают заслуги Си Цзиньпина как главы государства, кроме того, они поддерживают курс дальнейшего социально-экономического развития КНР, а также разделяют позицию главы государства в рамках защиты национальных интересов на мировой арене.

Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР на третий срок. Отмечается, что депутаты Всекитайского собрания народных представителей проголосовали за это единогласно.

Си Цзиньпин стал первым в истории Китая председателем, который был избран на третий срок. В июне правителю исполнится 70 лет.

Си Цзиньпин избран на должность председателя КНР на третий срок

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