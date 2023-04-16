Министр обороны КНР заявил, что отношения с РФ не направлены против третьих стран

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У КНР и России присутствуют крепкие отношения, которые превосходят союзы времен холодной войны, однако они не направлены против третьих стран. Об этом в ходе встречи с Владимиром Путиным заявил глава Минобороны КНР Ли Шанфу.

По его словам, отношения между странами и их армиями длятся уже более 70 лет.

"Они крепнут день ото дня. В этом играет ключевую роль дипломатия лидеров. Вы устанавливаете стратегические цели для нашего развития", – цитирует министра "Интерфакс".

Глава ведомства подчеркнул, что на протяжении 13 лет Пекин является первым торговым партнером Москвы.

"В мире очень неспокойно. Очень востребованы мирные отношения между странами. Господин Си Цзиньпин выдвинул несколько крупных инициатив, в том числе цивилизационную инициативу, инициативу глобального развития", – заметил Шанфу.

Он также сообщил, что сотрудничество в военном вопросе между странами вносит вклад в обеспечение глобальной и региональной безопасности.

В завершении глава китайского ведомства передал Путину наилучшие пожелания от председателя КНР Си Цзиньпина.

До этого Владимир Путин заявил, что по всем направлениям отношений между Россией и Китаем идет хорошее развитие. Он отметил, что во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву они говорили и о военном сотрудничестве.

Сотрудничество России и Китая не является военным союзом – Путин

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