20:13Политика
Путин провел рабочую встречу с министром обороны КНР
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин встретился с членом Госсовета КНР, министром обороны государства Ли Шанфу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, подробная информация будет позже.
14 апреля в Минобороны РФ сообщали, что Ли Шанфу планирует совершить свою первую зарубежную поездку в Россию 16–18 апреля. Говорилось, что он намерен провести переговоры с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Также сообщалось, что стороны намерены обсудить состояние двустороннего взаимодействия и вопросы глобальной безопасности.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что пригласил Владимира Путина посетить Китай в этом году для возможного участия в третьем международном форуме в рамках концепции "Один пояс – один путь". Он напомнил, что Путин принимал участие в прошедших двух форумах.
20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для встречи с Путиным. В тот же день главы двух стран провели неформальную встречу, на которой обсудили дальнейшее развитие партнерских отношений и китайский план урегулирования конфликта на Украине.
Путин и Си Цзиньпин подписали два документа об экономическом сотрудничестве между РФ и Китаем.
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