07:18Политика
Сроки визита Путина в Китай пока не определены – Песков
Фото: kremlin.ru
Какого-либо четкого понимания касательно возможных сроков визита российского президента Владимира Путина в Китай пока нет. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.
"Нет, нет (понимания. – Прим. ред.)", – ответил пресс-секретарь президента РФ на соответствующий вопрос.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что пригласил Владимира Путина посетить Китай в этом году для возможного участия в третьем международном форуме в рамках концепции "Один пояс – один путь". Си Цзиньпин напомнил, что Путин принимал участие в прошедших двух форумах.
Также глава китайского государства пригласил Мишустина посетить Китай с визитом как можно скорее для установления тесных связей с новым премьер-министром Госсовета КНР Ли Цяном.
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