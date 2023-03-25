Путин рассказал о неформальной встрече с Си Цзиньпином в своей квартире в Кремле

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Владимир Путин сообщил, что в период пребывания китайского лидера Си Цзиньпина в Москве, пригласил его на неформальные переговоры в свою квартиру в Кремле. Подробностями переговоров с коллегой из Китая президент поделился в эфире телеканала "Россия 24".

Встреча политиков состоялась в квартире, где, как уточнил Путин, он в последнее время проводит много времени: работает и даже остается ночевать.

"Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша", – сообщил Путин, уточнив, что темой беседы глав двух государств стала ситуация в мире.

Неформальная встреча политиков состоялась 20 марта. Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в ходе нее Путин и Си Цзиньпин обсудили дальнейшее развитие партнерских отношений и китайский план урегулирования конфликта на Украине.

Помимо этого, в рамках визита председателя КНР в Москву Путин и Си Цзиньпин подписали два документа об экономическом сотрудничестве между РФ и Китаем.

Председатель КНР завершил свой официальный визит в Москву

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