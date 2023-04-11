Эксперт объяснил интерес России к Китаю в космической отрасли

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Сотрудничество России и Китая в космической отрасли может быть очень перспективным. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на инженера-конструктора космических аппаратов, историка космонавтики Сергея Александрова.

"Китай мог бы помочь нам, например, с токарными и фрезерными станками необходимой точности, с производством некоторых видов двигателей и аккумуляторов, с матрицами для плоских мониторов, преобразователями и тому подобным", – сообщил эксперт.

Вместе с тем Александров, комментируя разговоры о том, что после ухудшения взаимоотношений между РФ и США Россия должна якобы "лечь" под Китай, высказал непонимание. По его словам, желание РФ стать лидером в разных отраслях не говорит об обязательном отказе от партнерства с другими государствами.

В 2022 году РФ и Китай договорились о создании международной лунной станции примерно к 2035 году. Предполагалось, что станция будет включать исследовательский и технический луноходы, а также прыгающего робота.

Ранее стало известно, что запуск первой в истории современной России миссии на Луну запланирован на 13 июля 2023 года. Дата переносилась несколько раз из-за того, что для запуска аппарата к Луне необходимы астрономические условия, которые позволят вывести его на необходимую орбиту, а специалисты не успели провести все необходимые тесты для подготовки аппарата к полету.



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