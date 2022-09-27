РФ и КНР подписали соглашения о взаимном размещении навигационных станций

14:24
Фото: depositphotos/denisismagilov
Россия и Китай подписали соглашение на размещение российских станций системы ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система. – Прим. ред.) в КНР и китайских станций системы Beidou в РФ. Об этом сообщает сайт "Роскосмоса".
В формате видеоконференции контракты подписали в присутствии генерального директора "Роскосмоса" Юрия Борисова и председателя комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Хэ Юйбиня.
"Одновременное использование российской и китайской систем – ГЛОНАСС и Beidou – повышает точность и надежность навигации. Поэтому мы искренне заинтересованы в расширении сотрудничества по применению систем ГЛОНАСС и Beidou, а также навигационных технологий на их базе", – прокомментировал Борисов.
В госкорпорации заявили, что три отечественные измерительные станции планируется разместить в городах Чанчун, Урумчи и Шанхай, а китайские – в городах Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском.
Борисов подчеркнул, что партнерство между РФ и КНР в сфере исследования и использования космического пространства будет продолжать укрепляться.
Ранее сообщалось, что космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в период с ноября по январь будут выходить в открытый космос каждые две недели. Всего будет пять выходов, первый запланирован на 17 ноября.
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