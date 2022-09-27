РФ и КНР подписали соглашения о взаимном размещении навигационных станций

Фото: depositphotos/denisismagilov

Россия и Китай подписали соглашение на размещение российских станций системы ГЛОНАСС (глобальная навигационная спутниковая система. – Прим. ред.) в КНР и китайских станций системы Beidou в РФ. Об этом сообщает сайт "Роскосмоса".

В формате видеоконференции контракты подписали в присутствии генерального директора "Роскосмоса" Юрия Борисова и председателя комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Хэ Юйбиня.

"Одновременное использование российской и китайской систем – ГЛОНАСС и Beidou – повышает точность и надежность навигации. Поэтому мы искренне заинтересованы в расширении сотрудничества по применению систем ГЛОНАСС и Beidou, а также навигационных технологий на их базе", – прокомментировал Борисов.

В госкорпорации заявили, что три отечественные измерительные станции планируется разместить в городах Чанчун, Урумчи и Шанхай, а китайские – в городах Обнинске, Иркутске и Петропавловске-Камчатском.

Борисов подчеркнул, что партнерство между РФ и КНР в сфере исследования и использования космического пространства будет продолжать укрепляться.

Ранее сообщалось, что космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин в период с ноября по январь будут выходить в открытый космос каждые две недели. Всего будет пять выходов, первый запланирован на 17 ноября.