Аппарат OSIRIS-REx доставит на Землю образцы грунта с астероида Бенну 24 сентября

Фото: nasa.gov

Американская межпланетная станция OSIRIS-REx доставит на Землю образцы грунта с астероида Бенну 24 сентября 2023 года, сообщается на портале NASA.

Отмечается, астероид Бенну находится в 333 миллионах километров от Земли. При пролете станции вблизи планета Земля, он сбросит капсулу с образцами весом от 150 до 250 грамм. Данная капсула должна приземлиться на полигоне в пустыне штата Юта.

По данным NASA, космический аппарат проводил исследования астероида Бенну, находясь на его орбите с 2018 года. OSIRIS-REx удалось коснуться поверхности астероида к октябре 2020 года. А затем он захватил породы с помощью руки-манипулятора.

Космический аппарат OSIRIS-REx с 2018 года проводил исследование астероида, находясь на его орбите. В октябре 2020 года он коснулся его поверхности для захвата породы с помощью руки-манипулятора.

Ученые считают, что изучения образцов грунта Бенну поможет узнать раннюю историю формирования Солнечной системы. Кроме того, на астероиде может быть вещество, сохранившееся со времен зарождения Солнечной системы.

На портале уточнили, что это первая миссия NASA по возвращению на Землю образцов грунта астероида.

Ранее радар NASA передал изображение 500-метрового околоземного астероида 2011 AG5.

В сообщении отметили, что 3 февраля этого года околоземный астероид прошел мимо Земли на расстоянии 1,8 миллиона километров. Это расстояние больше чем в пять раз расстояния от Луны до Земли.



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