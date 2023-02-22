22 февраля, 20:56Наука
Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил 6 сверхкрупных галактик в ранней Вселенной
Фото: wikipedia.org
Орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил шесть сверхкрупных галактик, массы которых более чем в 100 миллиардов раз превышают массу Солнца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Университета штата Пенсильвания.
Отмечается, что их размеры сопоставимы с такими современными галактиками, как Млечный Путь, Андромеда и Водоворот. Это ставит под сомнение теории об эволюции первых галактик, поскольку, по мнению ученых, в первые несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва подобного размера звездных скоплений существовать не могло.
Ученые утверждают, что существование сверхмассивных древних галактик не поддается объяснению в рамках существующих космологических моделей в 99% случаев. Они считают, что это говорит о необходимости разработки новых теорий, которые бы описывали формирование галактик в первые 300–400 миллионов лет после Большого взрыва.
Ранее с помощью телескопов на Гавайях и в Чили астрономы нашли еще 12 спутников Юпитера. Их обнаружили в период 2021–2022 годов, однако затем специалисты подтверждали орбиты небесных тел. Новые спутники пока не получили собственных названий.
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