Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Астрономы нашли еще 12 спутников Юпитера благодаря работе телескопов на Гавайях и в Чили. Об этом сообщает агентство Associated Press.

О находке рассказали в Центре малых планет. Там уточнили, что небесные тела выявили еще в период 2021–2022 годов, а после специалисты подтверждали их орбиты.

Новые спутники пока не получили собственных названий. Ученые отмечают, что оборот вокруг Юпитера они совершают более чем за 340 дней.

Общее число спутников Юпитера с учетом находки – 92, что является рекордным значением. Ранее он принадлежал Сатурну с 83 известными лунами.

Ранее научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН Лев Зеленый заявил, что ученые Российской академии наук зафиксировали восемь новых потенциальных экзопланет. В исследовании применяли роботизированный телескоп.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!