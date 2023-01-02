Китай может заявить о своих правах на лунные территории – глава НАСА

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Китайские власти могут заявить о своих правах на лунные территории, если одержат победу в космической гонке с США. Об этом заявил руководитель НАСА Билл Нельсон в интервью газете Politico.

По мнению главы НАСА, США участвуют в новой космической гонке с Китаем.

"Это факт: мы участвуем в космической гонке. И это правда, что нам лучше позаботиться о том, чтобы они не добрались до какого-нибудь места на Луне под видом научных исследований", – заявил он.

Нельсон считает, что Китай, в случае успеха лунных миссий, сможет заявить права на определенные территории Луны.

"И не исключено, что они скажут: "Не подходите, мы здесь, это наша территория", – поделился он.

По его словам, примером такого поведения Китая может служить ситуация со спорными островами Спратли в Южно-Китайском море. Нельсон уточнил, что Китай добился больших успехов в освоении космоса и что сроки их высадки на Луну становятся все ближе.

Кроме того, глава НАСА напомнил, что согласно последним данным, на южном полюсе Луны есть много стратегически важных мест, которые подходят, в том числе, для сбора воды.

Уточняется, что Китай не согласен с подобными обвинениями. Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй отметил, что космическое пространство не является полем для борьбы.

"Некоторые американские чиновники высказываются безответственно с целью исказить нормальную и законную космическую деятельность Китая. Китай решительно отвергает подобные высказывания ", – заявил Пэнъюй.

Ранее сообщалось об отправке Китаем в космос очередного экипажа. Пилотируемый корабль "Шэньчжоу-15" стартовал к национальной орбитальной станции "Тянь-гун".

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