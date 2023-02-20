Фото: nasa.gov

Радар NASA передал изображение 500-метрового околоземного астероида 2011 AG5. Об этом сообщили на официальном сайте NASA.

В сообщении отметили, что 3 февраля этого года околоземный астероид прошел мимо Земли на расстоянии 1,8 миллиона километров. Это расстояние больше чем в пять раз расстояния от Луны до Земли.

Несмотря на то что астероид 2011 AG5 не представлял опасности для Земли, ученые пытались получить подробные данные об этом космическом объекте. В частности, его точный размер, форму, характеристику поверхности и орбиту.

Чтобы подробнее узнать об астероиде, астрономам понадобился установленный в Калифорнии радар Goldstone Solar System Radar системы Deep Space Network. Ученым удалось выяснить, что астероид составляет в длину 500 метров, в ширину – 150 метров.

Уточняется, что из 1 040 объектов, за которым велось наблюдение, этот астероид является самым вытянутым. Кроме того, на нем обнаружили впадину и рельефные полосы шириной несколько десятков метров.

Исследователи уверены, что изучение астероидов играет важную роль в понимании истории Солнечной системы.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что метеорит, похожий на Челябинский, может упасть на Землю в следующие несколько десятилетий.

Вибе подчеркнул, что небесные тела, к которым относится и метеорит, пока известны довольно плохо. Поэтому точно спрогнозировать, когда именно упадет следующий, абсолютно невозможно.

Астрофизик рассказал, что удалось выяснить за 10 лет о Челябинском метеорите

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