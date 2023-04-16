Путин заявил о хорошем развитии отношений РФ и КНР

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Владимир Путин заявил, что по всем направлениям отношений между Россией и Китаем идет хорошее развитие. Он отметил, что во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву они говорили и о военном сотрудничестве.

Президент РФ провел рабочую встречу с министром обороны Китая Ли Шанфу.

"Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга – председателя КНР, товарища Си Цзиньпина. Хочу еще раз подчеркнуть, что визит прошел очень продуктивно", – цитирует РИА Новости главу России.

По его словам, страны активно сотрудничают в военной сфере и обмениваются информацией. Путин подчеркнул, что Москва и Пекин проводят совместные учения в Дальневосточном регионе, в Европе, на море, суше и в воздухе.

Также президент попросил главу оборонного ведомства КНР передать наилучшие пожелания Си Цзиньпину.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что пригласил Владимира Путина посетить Китай в этом году для возможного участия в третьем международном форуме в рамках концепции "Один пояс – один путь". Он напомнил, что Путин принимал участие в прошедших двух форумах.

20 марта председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву для встречи с Путиным. В тот же день главы двух стран провели неформальную встречу, на которой обсудили дальнейшее развитие партнерских отношений и китайский план урегулирования конфликта на Украине.

Сотрудничество России и Китая не является военным союзом – Путин

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