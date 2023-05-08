США должны глубоко переосмыслить свою стратегию в отношении Китая – глава МИД КНР

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США должны глубоко переосмыслить свою политику в отношении Китая. Об этом заявил глава МИД КНР Цинь Ган на встрече с послом США в Китае Николасом Бернсом.

"Надеюсь, что американская сторона глубоко переосмыслит и будет идти на сближение в сотрудничестве с КНР, содействовать тому, чтобы китайско-американские отношения вышли из сложной ситуации и вернулись в нормальное русло", – приводит его слова ТАСС.

Министр КНР также заявил, что Вашингтон должен уважать красные линии Китая и прекращать нарушать его суверенитет. Цинь Ган сообщил, что США должны перестать поддерживать и попустительствовать сепаратистским силам независимости Тайваня.

По его словам, США нарушили позитивный импульс в отношениях с Китаем и отношения двух стран "вновь наткнулись на лед".

Ранее Минобороны КНР заявило, что правительство США должно прекратить осуществлять любые официальные контакты с Тайванем. В Минобороны КНР подчеркнули, что возражают против нарушения США принципа "одного Китая" и выступают против любых их контактов с Демократической прогрессивной партией, которая правит на острове.