Власти КНР ввели санкции против двух организаций США из-за Тайваня

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Власти КНР объявили о введении санкций против Гудзоновского института и Библиотеки Рейгана из-за нарушения принципа одного Китая. Об этом со ссылкой на заявление МИД КНР сообщает РИА Новости.

В заявлении внешнеполитического ведомства Китая указано, что упомянутые организации США предоставили на территории Штатов главе администрации Тайваня Цай Инвэнь "платформу и удобство для участия в сепаратистской деятельности". Уточняется, что этим серьезно нарушается принцип одного Китая, а также положения трех совместных китайско-американских коммюнике.

В МИД КНР считают, что данные действия нанесли суверенитету и территориальной целостности Китая серьезный ущерб.

Согласно санкциям, китайским компаниям и частным лицам строго запрещается проводить с данными организациями сделки, обмены, сотрудничество и другие виды деятельности. Четыре руководителя организаций США больше не могут въехать на территорию Китая, с ними китайским организациям также запрещено вести деятельность.

Кроме того, Китай также ввел санкции против двух организаций Тайваня.

Ранее сообщалось, что в Минобороны КНР призвали США прекратить любые официальные контакты с Тайванем. Это произошло на фоне того, что глава тайваньской администрации Цай Инвэнь 5 апреля посетила США проездом на пути в Латинскую Америку, и провела переговоры со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти.

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