Запад не в том статусе, чтобы давать указания Китаю по Украине – посол КНР в РФ

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Запад не находится в том статусе, чтобы диктовать Китаю указания по поводу ситуации на Украине. Об этом заявил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй в интервью газете "Известия".

"С начала кризиса КНР последовательно выдвинула "четыре необходимости", "четыре единства" и "три темы для размышления", а также документ "Китайская позиция по политическому решению украинского кризиса", активно продвигая его разрешение путем диалога и переговоров", – заявил посол.

Ханьхуэй подчеркнул, что китайская сторона не создавала украинский кризис, не поставляла оружие какой-либо из сторон и не является стороной конфликта. По его словам, у Китая нет собственных интересов в конфликте, но Пекин не подливает масла в огонь и не является просто сторонним наблюдателем.

По словам посла, Китай призывает к миру и старается способствовать переговорам. Он заявил, что Пекин продолжит неизменно стоять на стороне мира, диалога и исторической справедливости.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многие пункты плана КНР по мирному урегулированию ситуации на Украине можно взять за основу. Однако к этому должны быть готовы Запад и Киев, чего на данный момент не наблюдается, подчеркнул российский лидер.

Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине

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