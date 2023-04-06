Си Цзиньпин призвал мировое сообщество возобновить переговоры по Украине

Фото: ТАСС/EPA/Ng Han Guan

Китай и Франция готовы вместе содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщил китайский лидер Си Цзиньпин на пресс-конференции с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Что касается украинского кризиса, Китай будет твердо стремиться к продвижению мирного диалога и политическому урегулированию. Мы готовы вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом сохранять сдержанность", – приводит ТАСС его слова.

Си Цзиньпин напомнил о необходимости придерживаться норм международного гуманитарного права. Ни при каких условиях нельзя допустить использования ядерного оружия, подчеркнул он.

Председатель КНР призвал возобновить переговоры по Украине как можно скорее. Он отметил, что должны быть учтены интересы безопасности всех сторон конфликта. По его словам, нужно найти такое решение, которое смогло бы обеспечить баланс и устойчивую безопасность на мировой арене.

Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом 5 апреля. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, прибывшая с ним, примет участие в трехсторонней встрече с французским и китайским лидерами.

Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в украинском конфликте. По его мнению, КНР имеет сильные связи с Россией, которые были подтверждены последними днями.



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