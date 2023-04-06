Макрон и Урсула фон дер Ляйен попытаются убедить Китай пойти против России – СМИ

Фото: AP/TAСС/Aurelien Morissard

Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен могут попытаться убедить Китай пойти против России. Об этом сообщает французское издание Le Figaro.

По мнению автора, Макрон может не достичь своей цели, так как собирается использовать "топорные методы", включающие финансовое давление.

Издание напоминает, что Макрон собирается провести целый день в дискуссиях с председателем КНР Си Цзиньпином. Для французского лидера это станет первым с 2019 года визитом в Китай.

Президент Франции прибыл в Китай с государственным визитом 5 апреля. Фон дер Ляйен, прибывшая с ним, примет участие в трехсторонней встрече с французским и китайским лидерами.

Ранее Макрон заявил, что Китай может сыграть важную роль в украинском конфликте. По его мнению КНР имеет сильные связи с Россией, которые были подтверждены последними днями.

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