Пушков заявил, что США придется пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой

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США придется пожертвовать либо Тайванем, либо своей экономикой. Такое мнение высказал член Совета Федерации Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Таким образом он прокомментировал заявление министра финансов США Джанет Йеллен, которая признала, что разделение экономик США и Китая стало бы катастрофой для обеих стран и дестабилизировало бы весь остальной мир.

"Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии – то своей экономикой. В любом случае США проигрывают", – написал Пушков.

По его мнению, Штаты попытаются удержать статус-кво. Однако, подчеркивает сенатор, такой статус-кво не устроит набирающий все большую силу Китай.

Ранее Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между США и Китаем. По его мнению, об этом говорит каждый шаг США и Китая.

До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости США и Китаю провести встречу по Тайваню. Она призвала к разговору госсекретаря США Энтони Блинкена с главой МИД КНР Цинь Ганем на фоне обостряющейся ситуации вокруг Тайваня.