Пушков заявил о неизбежности глубокого конфликта между США и Китаем

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Ведяшкин

Сенатор Совфеда Алексей Пушков сообщил, что глубокий конфликт между Соединенными Штатами и Китаем неизбежен. Так он прокомментировал информацию о том, что Вашингтон может ввести запрет на инвестиции в китайские технологии, которые потенциально угрожают национальной безопасности США.

"Глубокий конфликт между США и Китаем неизбежен. Он уже начался и набирает обороты. Об этом говорят каждый шаг США и каждый шаг Китая. Избежать его никак не удастся", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее Пушков заявил, что Запад не убедит глобальный Юг в существовании "российской угрозы". Так сенатор Совфеда прокомментировал статью газеты Financial Times, в которой заявлялось, что заявления Запада об украинском кризисе на Мюнхенской конференции по безопасности не оказали влияния на страны глобального Юга.

До этого Алексей Пушков назвал мысли экс-советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о возможном "корейском сценарии" для Украины политическим сном.

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