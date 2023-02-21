Пушков заявил, что Запад не убедит глобальный Юг в существовании "российской угрозы"

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Сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал статью газеты Financial Times, в которой заявлялось, что заявления Запада об украинском кризисе на Мюнхенской конференции по безопасности не оказали влияния на страны глобального Юга. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Пушков согласился с позицией издания, в которой утверждалось, что лидеры стран Запада не сумели убедить страны глобального Юга в том, что конфликт на Украине опасен для всего мира.

"Причина проста: Россия не представляет угрозу для глобального Юга, напротив, она – его ценный партнер", – написал он.

Пушков подчеркнул, что угрозы со стороны России нет и для стран Запада. По его словам, это признавал и президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Сенатор подчеркивает, что именно Запад выбрал политику необъявленной войны против России, и отказался давать Москве гарантии безопасности.

По мнению Пушкова, убедить глобальный Юг в повсеместности "российской угрозы" не выйдет, так как ее просто не существует.

До этого Пушков прокомментировал слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок, которая призвала Россию повернуть свою политику на 360 градусов. Он заявил, что Бербок в очередной раз опозорилась.

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