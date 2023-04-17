Глава МИД Германии призвала США и Китай провести встречу по Тайваню

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о необходимости скорейшей встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД КНР Цинь Гана на фоне обостряющейся ситуации вокруг Тайваня.

"На мой взгляд, важно, чтобы в скором будущем подобная встреча состоялась", – сообщила Бербок в интервью телеканалу ZDF.

Ранее глава комитета по международным делам Верховной Рады Украины Александр Мережко заявил, что претензии КНР на Тайвань являются заблуждением, так как Пекин не имеет законных прав на остров.

До этого власти КНР объявили о введении санкций против Гудзоновского института и Библиотеки Рейгана из-за нарушения принципа одного Китая.

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