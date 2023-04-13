Подавляющее большинство американцев негативно относятся к Китаю – опрос

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Большая часть граждан США негативно относятся к Китаю, как показали результаты опроса, проведенного американским исследовательским центром Pew Research Center.

Так, по данным опроса, негативно к КНР относятся 83% американцев. При этом доля тех, кто крайне неблагоприятно воспринимает Китай, увеличилась на четыре процентных пункта по сравнению с прошлым годом и достигла 44%.

Кроме того, опрос показал, что четверо из десяти американцев считают Китай врагом Соединенных Штатов, чем конкурентом или партнером.

При этом на фоне недавнего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву 62% респондентов заявили, что считают партнерство Москвы и Пекина крайне серьезной проблемой для Вашингтона. Помимо этого, еще одной проблемой США 47% американцев назвали напряженность вокруг ситуации с Тайванем.

Опрос проводился с 20 по 26 марта. Всего в нем поучаствовали более 3,5 тысячи граждан Соединенных Штатов.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что, согласно опросу Европейского совета по международным отношениям, более 70% европейского населения выступают против усиления антироссийских санкций.

До этого опрос ВЦИОМ показал, что уровень доверия граждан России к Владимиру Путину вырос до 80%. При этом, согласно данным опроса, 76,7% россиян одобряют деятельность главы государства.

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