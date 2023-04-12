Почти 25% россиян хотели бы полететь на Марс – ВЦИОМ

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Почти четверть россиян (24%) сообщили, что хотели бы побывать на Марсе, если бы им представилась возможность отправиться на любую планету Вселенной. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Из всех планет и звезд больше всего россиян интересует Марс. Если бы представилась возможность побывать на любой планете нашей Вселенной в качестве туриста, каждый четвертый выбрал бы Марс (24%)", – говорится в сообщении.

Порядка 10% россиян хотели бы полететь на Луну, 9%– на Венеру, 6% – на Юпитер, 5% – на Сатурн.

При этом, как показало исследование, 28% жителей России вообще бы отказались от путешествий за пределами Земли.

12 апреля в России отмечается День космонавтики. С Международной космической станции (МКС) с праздником россиян поздравили космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев. В ходе обращения космонавты рассказали о планах РФ по дальнейшему изучению Луны и планет Солнечной системы, созданию новой орбитальной станции и многом другом.



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