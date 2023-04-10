В Киеве заявили об отсутствии у Китая прав на Тайвань

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Претензии КНР на Тайвань являются заблуждением, так как Пекин не имеет законных прав на остров. С таким заявлением выступил глава комитета по международным делам Верховной Рады Украины Александр Мережко.

"КПК (компартия Китая. – прим. ред.) продолжает кричать, что Тайвань принадлежит им. Но это коммунистическое заблуждение, основанное на отрицании и глубоко дискредитированной и почившей политической программе", – приводит его слова РИА Новости.

По мнению Мережко, отсутствие законных претензий со стороны Китая на Тайвань является "неопровержимой истиной".

Ранее сообщалось, что власти КНР ввели санкции против двух организаций США из-за Тайваня. Организации США, предоставившие на территории Штатов главе администрации Тайваня Цай Инвэнь платформу, по мнению властей КНР, нанесли суверенитету и территориальной целостности Китая серьезный ущерб.

До этого в Минобороны КНР призвали США прекратить любые официальные контакты с Тайванем. Это произошло на фоне того, что глава тайваньской администрации Цай Инвэнь 5 апреля посетила США проездом на пути в Латинскую Америку, и провела переговоры со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти.

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