Вооруженные силы Китая 8–10 апреля проведут военные учения в акваториях вокруг Тайваня

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Вооруженные силы КНР 8-10 апреля будут проводить военные учения вблизи острова Тайвань. Об этом со ссылкой на официального представителя Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И сообщает ТАСС.

"8–10 апреля по пекинскому времени НОАК проведет учения в Тайваньском проливе, а также в акваториях к северу, к югу и к востоку от Тайваня", – указано в сообщении.

Кроме того, параллельно армия Китая будет проводить патрулирование вокруг острова. До этого также сообщалось, что китайский авианосец "Шаньдун" впервые покинул Южно-Китайское море и отправился в сторону Тайваня.

До этого в Минобороны КНР призвали США прекратить любые официальные контакты с Тайванем. Это произошло на фоне того, что глава тайваньской администрации Цай Инвэнь 5 апреля посетила США проездом на пути в Латинскую Америку, и провела переговоры со спикером палаты представителей конгресса США Кевином Маккарти.

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