ЕС готов взаимодействовать с Китаем по конфликту на Украине – Боррель

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС готов к серьезному взаимодействию с Китаем по поиску решения украинского кризиса, сообщает RT со ссылкой на Financial Times.

В письме, адресованном главам МИД стран-членов ЕС, Боррель заявил, что несмотря на поддержку Пекином Москвы, Европейский союз приветствует все действительно позитивные шаги Китая, направленные на поиск решения конфликта.

Он также призвал страны союза не стремиться "блокировать растущую силу развивающихся стран". Кроме того, по его мнению, Брюссель должен учитывать влияние Китая при работе со странами с низким уровнем дохода, предостерегая от ожидания, что эти страны "примут ту или иную сторону".

"ЕС должен осознавать, что многие страны рассматривают геополитическое влияние Китая как противовес Западу и, следовательно, Европе. Они будут стремиться усилить собственное пространство для маневра, не выбирая чью-либо сторону", – заключил Боррель.

Ранее глава МИД КНР Цинь Ган заявил о готовности Пекина участвовать в урегулировании кризиса на Украине вместе с Москвой. По его словам, Китай будет настойчиво продвигать идею мирных переговоров.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия ценит намерение Китая создать делегацию для дипломатического урегулирования украинского кризиса. Она подчеркнула, что Москва исходит из того, что Пекин занимает непредвзятую позицию.

Данную делегацию Китая возглавит бывший диппредставитель КНР в РФ Ли Хуэй.

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