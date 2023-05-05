Глава МИД КНР заявил о готовности Китая урегулировать кризис на Украине вместе с Россией

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Глава МИД КНР Цинь Ган заявил о готовности Пекина участвовать в урегулировании кризиса на Украине вместе с Москвой. Об этом он сообщил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Китай будет настойчиво продвигать идею мирных переговоров и готов поддерживать связь и координацию с Россией, чтобы внести ощутимый вклад в политическое урегулирование кризиса", – указано в сообщении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Китайский министр также заявил об усилении взаимодействия между Россией и КНР после визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, который состоялся в марте этого года. По словам Цинь Гана, обе страны поддерживают все более активные контакты на всех уровнях и продвигают сотрудничество по всем направлениям.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что Россия ценит намерение Китая создать делегацию для дипломатического урегулирования украинского кризиса. Она подчеркнула, что Москва исходит из того, что Пекин занимает непредвзятую позицию.

Данную делегацию Китая возглавит бывший диппредставитель КНР в РФ Ли Хуэй.

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