Бывший посол КНР в РФ возглавит делегацию Китая по урегулированию ситуации на Украине

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Бывший диппредставитель Китая в РФ Ли Хуэй возглавит делегацию КНР по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова замдиректора департамента государств Европы и Центральной Азии китайского министерства иностранных дел Юй Цзюня.

В ходе специального брифинга он заявил, что главой делегации станет специальный представитель правительства республики по делам Евразии. Журналисты спросили Юй Цзюня, намекает ли он на экс-посла в РФ, на что он ответил утвердительно.

Ли Хуэй занимал пост замминистра иностранных дел Китая с 2008 по 2009 год. При этом с 2009 по 2019 год он являлся чрезвычайным и полномочным диппредставителем КНР в России.

Ранее сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским. Глава республики заявил, что Китай посодействует скорейшему прекращению огня на территории Украины.

Новость прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российская сторона обратила внимание на готовность КНР прилагать усилия для налаживания переговорного процесса, однако все призывы в сторону мира Киев не воспримет.