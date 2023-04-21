Макрон и Байден считают, что Китай должен сыграть роль в урегулировании на Украине

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Президент США Джо Байден обсудил с французским коллегой Эммануэлем Макроном его визит в Китай и конфликт на Украине. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает РИА Новости.

"Оба лидера обсудили недавнюю поездку президента Макрона в Китайскую Народную Республику и продолжаемую ими работу над продвижением процветания, безопасности, общих ценностей и основанного на правилах миропорядка в Индо-Тихоокеанском регионе", – указано в сообщении.

До телефонного разговора с Макроном Байден также созванивался с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая посетила Китай вместе с французским президентом.

По итогам беседы президенты подтвердили незыблемость поддержки Киева, сообщили в Белом доме.

Во Франции также отметили роль Китая в содействии прекращения конфликта на Украине. Согласно заявлению Елисейского дворца, по итогам разговора Макрон и Байден согласились с важностью продолжения взаимодействия с китайскими властями по этой теме.

Ранее СМИ сообщали, что Макрон собирается обратиться к китайским властям с предложением по переговорам между Россией и Украиной. По мнению французского президента, разработанный в стране план сможет усадить стороны за стол переговоров.

В Китае, в свою очередь, заявили, что поддерживают Европу в стремлении оказать содействие скорейшему решению украинского конфликта.