Контакты Франции и Китая высвечивают нарастающий раскол между Европой и США – СМИ

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Контакты на высшем уровне между Китаем и Францией показывают нарастающее напряжение между США и Европой в вопросе отношения к Пекину. Об этом пишет The Hill.

В издании отмечают, что визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай проходил на фоне приезда в Калифорнию президента Тайваня Цай Инь-Вэнь, что подчеркивает разницу между подходами США и Европы в этом вопросе.

"В то время как администрация Байдена и законодатели обеих партий описывают Си как работающего над изменением мира с точки зрения авторитарной модели Китая, европейские лидеры менее едины в оценке рисков и выгод от тесных связей с Пекином", – указано в статье.

Визит лидера Франции в Китай демонстрирует то, что Париж нацелен поддерживать и укреплять экономические связи с Пекином, несмотря на то, что в США утверждают о том, что КНР рассматривает возможность отправки оружия России.

Западные критики утверждают, что стремление Макрона укрепить экономические связи с КНР подрывает "любые усилия" в стремлении вынудить председателя КНР Си Цзиньпина занять более жесткую позицию по отношению к России.

Французский лидер находился с официальным визитом в Китае с 5 апреля. Его визит продлился 3 дня.

В рамках встречи с французским сообществом в КНР Макрон обратил внимание на сильные связи Китая с РФ. Он заявил, что это может сыграть важную роль в разрешении украинского конфликта.

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