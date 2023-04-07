"Не надо указывать": изменит ли Китай позицию по Украине под давлением Запада

Запад не в том положении, чтобы диктовать Китаю что-либо касаемо украинского вопроса. Такое мнение высказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Дипломат также подчеркнул, что Пекин не является стороной конфликта и с самого начала выступал за урегулирование проблемы путем переговоров. Рассказываем подробности и разбираемся, могут ли западные страны убедить Китай изменить свою позицию.



"Не в том статусе"

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, какую позицию занимает КНР по ситуации на Украине. Он обратил внимание, что с начала конфликта Пекин активно продвигает идеи по разрешению проблемы путем диалога.





Чжан Ханьхуэй посол Китая в России Не китайская сторона создала украинский кризис, КНР не является его стороной и не предоставляла оружие какой-либо из сторон конфликта. Запад не находится в том статусе, чтобы давать указания Китаю. И тем более не имеет полномочий перекидывать ответственность на него.

По словам дипломата, в вопросах Украины КНР не имеет собственных интересов. Пекин не ищет момента, чтобы извлечь выгоду из сложившейся ситуации, но при этом не является и просто "сторонним наблюдателем", уточнил Чжан Ханьхуэй. "То, что делает китайская сторона, можно свести к одной фразе: призыв к миру и способствование переговорам. Мы продолжим неизменно стоять на стороне мира, диалога и исторической справедливости", – подчеркнул посол.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в рамках государственного визита в Китай с 5 по 8 апреля встретился с председателем республики Си Цзиньпином. На переговорах он, в частности, призвал Пекин "образумить Россию и усадить всех за стол переговоров" по ситуации на Украине. В свою очередь, лидер КНР заявил, что в разрешении украинского кризиса нет "чудодейственного средства", поэтому всем сторонам необходимо проявить инициативу и создавать условия для начала мирного диалога.

По данным СМИ, Макрон пытался заставить Си Цзиньпина изменить позицию по Украине. В частности, якобы призывал осудить российскую "агрессию". Несмотря на это, китайский лидер в своих заявлениях даже не стал упоминать Россию.



Останутся при своей позиции?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Китай вряд ли изменит свою позицию по Украине под внешним влиянием.

"Китай – это очень серьезная, большая держава со своей суверенной позицией. И это очень серьезная позиция, которая серьезным образом формируется. И это не та страна, которая так быстро под внешним влиянием свои позиции меняет", – отметил официальный представитель Кремля.

Политолог Алексей Мартынов в интервью с Москвой 24 также рассказал, что китайские власти придерживаются невмешательства в конфликт на Украине и вряд ли пойдут на поводу у других стран.

"Как известно, Китай выдвинул мирные инициативы, на которые сложно не обратить внимание. Также я не очень понимаю, существует ли вообще такой статус, чтобы кому-либо указывать, какую позицию занимать с точки зрения межгосударственных отношений", – комментирует эксперт.





Алексей Мартынов политолог Китай констатирует простые вещи, что им не надо указывать, они сами в состоянии мыслить, а также в рамках своего суверенитета определять национальные внутренние и внешние интересы. С китайскими должностными лицами высокого уровня нельзя так разговаривать, это их только раздражает.

По мнению эксперта, западные политические деятели утратили не только чувство такта, но и "интуитивную дозволенность". Мартынов подчеркнул, что Китай всегда останется при своей позиции, поскольку это "мощнейшая держава, один из центров многополярного мира".

