Макрон не смог переубедить Си Цзиньпина изменить позицию по Украине – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон не смог повлиять на позицию китайского лидера Си Цзиньпина по вопросу украинского конфликта. Об этом сообщает Politico.

"Лидер Китая Си Цзиньпин не проявил никаких признаков изменения своей позиции по конфликту на Украине после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном", – говорится в сообщении.

Согласно информации издания, в ходе встречи с китайским политиком президент Франции призывал его осудить "агрессию России". Однако Си Цзиньпин ни разу не упомянул РФ в своих заявлениях по итогам встречи с Макроном.

Журналисты также обратили внимание, что французский политик был более разговорчив, чем его китайский коллега. Временами даже могло показаться, что Си Цзиньпин испытывает раздражение: он тяжело вздыхал, пока Макрон общался с прессой.

Французский лидер находится с официальным визитом в Китае с 5 апреля. Его визит продлится 3 дня.

В рамках встречи с французским сообществом в КНР Макрон обратил внимание на сильные связи Китая с РФ. По его словам, подобное обстоятельство может сыграть важную роль в украинском конфликте.

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