11:18Политика
В МИД Китая оценили план Макрона по урегулированию украинского конфликта
Фото: ТАСС/EPA/WU HAO
Китайские власти поддерживают Европу в стремлении оказать содействие скорейшему решению украинского конфликта. Об этом сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
До этого СМИ сообщали, что Макрон намерен обратиться к китайским властям с предложением по переговорам между РФ и Украиной. По мнению французского политика, разработанный в стране план сможет дать старт дипломатическому процессу в вопросе взаимоотношений РФ и Украины.
"Китай поддерживает европейскую сторону в ее стремлении, исходя из собственных фундаментальных и долгосрочных интересов, содействовать скорейшему возобновлению переговоров, учитывая разумные опасения всех сторон, создавать сбалансированную, устойчивую систему безопасности в Европе", – приводит слова дипломата РИА Новости.
Вместе с тем дипломатический представитель дополнил, что во время встречи в КНР французский и китайский лидеры Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин обсудили украинский вопрос.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позже комментируя новость о французском плане по урегулированию украинского конфликта, сообщил, что информирован о подобном, однако предложений от Парижа еще не поступало.
Песков заявил, что Путин и Си Цзиньпин обсудили китайский мирный план по Украине
Читайте также