В МИД Китая оценили план Макрона по урегулированию украинского конфликта

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Китайские власти поддерживают Европу в стремлении оказать содействие скорейшему решению украинского конфликта. Об этом сообщил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

До этого СМИ сообщали, что Макрон намерен обратиться к китайским властям с предложением по переговорам между РФ и Украиной. По мнению французского политика, разработанный в стране план сможет дать старт дипломатическому процессу в вопросе взаимоотношений РФ и Украины.

"Китай поддерживает европейскую сторону в ее стремлении, исходя из собственных фундаментальных и долгосрочных интересов, содействовать скорейшему возобновлению переговоров, учитывая разумные опасения всех сторон, создавать сбалансированную, устойчивую систему безопасности в Европе", – приводит слова дипломата РИА Новости.

Вместе с тем дипломатический представитель дополнил, что во время встречи в КНР французский и китайский лидеры Эммануэль Макрон и Си Цзиньпин обсудили украинский вопрос.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позже комментируя новость о французском плане по урегулированию украинского конфликта, сообщил, что информирован о подобном, однако предложений от Парижа еще не поступало.

