В Кремле отреагировали на мирный план Макрона по урегулированию конфликта на Украине

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В Кремле отреагировали на мирный план президента Франции Эммануэля Макрона по урегулированию конфликта на Украине, сообщает "Газета.ру".

"Были такие сообщения, однако до сих пор эти элементы себя нигде не проявили", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков сказал, что РФ не получала от Франции никаких сообщений.

Ранее в СМИ сообщили, что глава французского государства хочет обратиться к КНР с предложением относительно переговоров между Россией и Украиной. Макрон считает, что план Парижа, вероятно, сможет усадить конфликтующие стороны за стол переговоров.

Президент Франции поручил своему дипломатическому советнику Эммануэлю Бонну проработать этот вопрос с главой китайской дипломатии Ван И. В СМИ подтвердили планирующуюся встречу представителей Франции и КНР. Однако пока детали не раскрываются.