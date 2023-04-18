Франция предложит Китаю план переговоров между РФ и Украиной – СМИ

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Президент Франции Эммануэль Макрон намерен обратиться к Китаю с предложением относительно переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, французский лидер считает, что план Парижа гипотетически поможет усадить стороны за стол переговоров. Отмечается, что Макрон поручил своему дипломатическому советнику Эммануэлю Бонну проработать этот вопрос с главой китайской дипломатии Ван И.

Источник Bloomberg подтвердил, что встреча представителей Франции и КНР действительно планируется. Тем не менее ее детали пока не раскрываются.

Ранее Эммануэль Макрон на встрече с французским сообществом в КНР заявил, что Пекин может сыграть важную роль в урегулировании конфликта на Украине, поскольку имеет хорошие связи с Москвой.

